Astsubay Tatlı’yı şehit eden alkollü sürücü tutuklandı

Afyonkarahisar-Konya Karayolu Sultandağı İlçesine bağlı Dereçine Beldesi yakınlarında önceki gün gece meydana gelen trafik kazasına müdahale etmek için bölgeye giden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı karayolu güvenliği açısından yola duba koydu. Dubaları koyduğu sırada arkadan gelen M.G., yönetimindeki kamyonet önce Astsubay Tatlı'ya daha sonra ise TIR'a çırptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tatlı, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

BOLVADİN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, Konya'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. Yaşanan kazanın ardından tedavisi tamamlanan alkollü sürücü M.G., polis ekipleri tarafından göz altına alındı. 1.02 promil alkollü olduğu ortaya çıkan M.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'bilinçli, taksirli adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi.