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Giriş Tarihi: 28.7.2023

Aşureler, dualar eşliğinde pişirildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Aşureler, dualar eşliğinde pişirildi
Hıcri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü için tüm yurtta kazanlar kaynıyor. Afyonkarahisar İl Müftülüğü 'Aşure Günü' programı düzenlerken, Şuhut ilçesinde de vatandaşlara aşure hayrı yapıldı. Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Tekkesi'nde de bugün 4 ton aşure mahalleliye dağıtılacak. Etkinlikte dualar ve zikirler eşliğinde aşure pişirildi. İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtak, 12 yıldır aralıksız bu etkinliği sürdürdüklerini söyledi.

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Aşureler, dualar eşliğinde pişirildi
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