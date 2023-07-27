Aşureler, dualar eşliğinde pişirildi

Hıcritakvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü için tüm yurtta kazanlar kaynıyor. Afyonkarahisar İl Müftülüğü 'Aşure Günü' programı düzenlerken, Şuhut ilçesinde de vatandaşlara aşure hayrı yapıldı. Fatih Kocamustafapaşa'daki Sümbül Efendi Tekkesi'nde de bugün 4 ton aşure mahalleliye dağıtılacak. Etkinlikte dualar ve zikirler eşliğinde aşure pişirildi. İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtak, 12 yıldır aralıksız bu etkinliği sürdürdüklerini söyledi.