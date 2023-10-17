Asuriler 30 yıl sonra Cudi’de ayin yaptı

Fransa'dan Şırnak'a gelen 100 Asuri, terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle aile büyüklerinin terk etmek zorunda kaldığı Cudi Dağı eteklerindeki Silopi ilçesinin Aksu Köyü'nü ziyaret ederek ayin yaptı. Fransa'da yaşayan ve Asurilerden oluşan 100 kişilik ekip, sağlanan huzurla geçmişte ailelerinin yaşadığı Aksu Köyü'ne geldi. Burada mezarlıkları ziyaret eden grup, ilahiler okudu, dua etti. Birlikte yenilen yemeğin ardından köy gezildi, hatıralar yâd edildi. Diyarbakır'daki Mar Petyun Keldani Kilisesi'ne episkopos olarak atanan Sabri Anar, gazetecilere, 30 yılı aşkın sürenin ardından köye ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Köyden birçok din adamının çıktığını ifade eden Anar, "Bugün buraya gelmekten çok mutluyuz. Bize bu ziyareti sağlayan hükümetimize, emniyetimize çok teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde bu ziyareti Fransa'dan gelen 100 kişilik ekiple gerçekleştirebildik" dedi. Fransa'da yaşayan George Yaramış da bir zamanlar ailesinin yaşadığı topraklara geldiği için mutlu olduğunu belirtti.