Asya Pınar Üzümcü katledilmişti: O caniler için istenen ceza belli oldu!

'POLİSE ŞİKAYET ETTİK'



Müşteki İfakat Evci'nin, kızı ile Oktay Hürmet'in beraberlik yaşadıklarını ancak son zamanlarda şiddet eylemleri olduğu için birkaç kez polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduklarını, sanık hakkında devam eden uzaklaştırma kararı olduğunu belirttiği ifadesinde de iddianamede yer verildi. Evci, ifadesinde olay günü eve geldiklerinde daire giriş kapısının her zamankinden daha kolay açıldığını fark ettiğini, mutfağa geçtiğini ve kızının da kendi odasına yöneldiğini, kızının çığlığını duyunca odasına girdiğini belirterek, "Odaya girdiğimde Oktay'ın kızımın sırtına doğru bıçak sapladığını gördüm. Yüzünü göremediğim biri beni arkamdan tuttu, yere düştüm. Düştükten sonra Oktay ile göz göze geldik. Oktay bıçağı sapladı, 5 bıçak yarası aldım. 'İmdat' diye bağırınca evden hızlıca kaçtılar" ifadelerini kullandı.



'ÇİLİNGİRLE İÇERİYE GİRDİK'



Sanık Oktay Hürmet ise iddianamedeki ifadesinde Asya Pınar Üzümcü ile aralarında nişanlandıklarını ve bu sürede maktulün ailesine 15 bin lira civarında maddi yardımda bulunduğunu, ancak sadece 2 bin lirasını geri aldığını öne sürdü. Üzümcü'nün kendisini aldattığını öne süren ve ayrıldıklarını iddia eden Hürmet, yaşadıklarını arkadaşı Alican Vergül'e anlattığını ve maktulün evine girerek borçları karşılığında ne varsa almaya karar verdiklerini söyledi. Eve çilingirle girerek Üzümcü ile annesini beklediklerini, geldiklerinde ise bayıltmaya çalıştığı maktulü ve annesini bıçakladığını itiraf eden Oktay Hürmet, daha sonra kaçtıklarını ve polis tarafından yakalandıklarını ifade etti.

Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Oktay Hürmet ile Alican Vergül'ün, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 20'şer yıl, 'nitelikli yağma' suçundan 15'er yıl ve 'konut dokunulmazlığını bozmaktan' ise 5'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Sanıklar önümüzdeki günlerde Bursa'da Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.