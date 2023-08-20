Asya’dan Avrupa’ya binlerce kulaç yarıştı

Anadolu Yakası'nda Beykoz ilçesi Kanlıca İskelesi'nden başlayan yüzme yarışlarının startını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Startın verilmesiyle birlikte yüzücüler İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı. Büyük heyecan yaşayan sporcular, parkuru en hızlı yüzen olabilmek ve Kıtalararası Yüzücü unvanının sahibi olmak için birbirleriyle yarıştı. 6,5 kilometrelik (4 mil) parkur, Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda sona erdi. 70'ten fazla ülkeden 2 bin 600 sporcunun bir araya geldiği yarışta, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands da yüzdü.

Erkekler Genel Kategorisinde birinci 41 dakika 22 saniye ile Doğukan Ulaç oldu. Kerem Hoşgör 43 dakika 31 saniyeyle ikinciliği elde ederken, Halil Şensoy 43 dakika 44 saniyeyle yarışı üçüncü sırada tamamladı. Burcunaz Narin ise Kadınlar Genel Kategorisinde 42 dakika 54 saniye ile en üst sırada bulunurken, Hilal Zeyneb Saraç 43 dakika 59 saniye ile ikinciliği, Ada Liza Çelik de 44 dakika 17 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Büyük ilgi gören Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na ilişkin bir değerlendirmede bulunan TMOK Başkanı Uğur Erdener, "İstanbul'un tanıtımına katkıda bulunduğumuz için gurur duyuyoruz. Hem İstanbul için hem de ülkemiz için güzel bir yarışma oldu. İstanbul Boğazı, zor bir parkur. Belli bir sayıyı aşmıyoruz. Özellikle yabancı katılımcılardan haklı olarak yoğun bir talep var. Çünkü bu eşsiz deneyimi herkes yaşamak istiyor." dedi. Samsung Electronics Türkiye Başkanı ve CEO'su Philip Choi ise bu yarışmaya sponsorluk yapmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İstanbul çok özel bir şehir. 70'ten fazla sporcu, bu yarışma için Türkiye'ye geldi. Buradan da çok güzel anılarla ayrılacaklar. Onları burada ağırladığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.