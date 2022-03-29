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Giriş Tarihi: 29.3.2022 16:38 Son Güncelleme: 29.3.2022 16:42

Asya’dan mutlu haber var

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Asya’dan mutlu haber var

Karaciğer yetmezliği tanısı konulan ve Kars'tan ambulans uçakla Adana’ya getirilen 5 yaşındaki Asya Daştan’a yapılan tedavi olumlu sonuç verince organ nakli olmasına gerek kalmadığı öğrenildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, "Karaciğer destekleyici tedaviler uyguladık. Hastamızın durumunun iyiye gittiğini ve karaciğer naklinden uzaklaştığını belirledik" dedi.

DÖRT ÇOCUĞUN EN KÜÇÜĞÜ

Selahattin -Hayriye Daştan çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Asya, rahatsızlanınca Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda küçük kıza viral enfeksiyon sonucu ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Asya'ya naklin donanımlı merkezde olması gerektiği için 25 Mart'ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastanede küçük kıza karaciğer destekleyici tedaviler yapıldı. Tedavilere olumlu yanıt veren Asya, yoğun bakımdan çıkarılıp, servise alındı.

NORMAL SERVİSE ALINDI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Asya'ya uygulana tedaviden sonra nakil durumunun gerekmediğini kaydetti. Çetinkünar, "Kars'taki doktorlar viral enfeksiyon sonucu karaciğer enzimlerinin yükseldiğini belirttiler. Hemen karaciğer destekleyici tedaviler uyguladık. Elde edilen verilerde, hastamızın durumunun iyiye gittiğini ve karaciğer naklinden uzaklaştığını saptadık. Şu an normal servise aldık" diye konuştu.

ÇOK SEVİNÇLİYİM

Kızının eski sağlığına kavuştuğu için çok mlutlu olduğunu söyleyen ve Asya'nın bir an olsun başucundan ayrılmayan anne Hayriye Daştan, "Organ yetmezliği denilince çok korkmuştuk. Adana'da doktorlarımız bize umut veren açıklamalar yaptı. Kızımın sağlığının düzeliyor olmasına çok mutlu olduk. Allah devletimizden razı olsun. Kızım için uçak kaldırdı" şeklinde konuştu.

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Asya’dan mutlu haber var
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