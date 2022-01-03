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Giriş Tarihi: 3.1.2022 09:55 Son Güncelleme: 3.1.2022 10:13

At arabasında uyuşturucu satan baba oğul tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
At arabasında uyuşturucu satan baba oğul tutuklandı

Adana’da at arabasıyla uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen baba ve oğlu yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler tutuklandı.

Adana'da at arabasıyla uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen 57 yaşındaki E.B. ile 28 yaşındaki oğlu U.E.B., yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen baba ile oğlu tutuklandı.

SOKAK SOKAK…

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte at arabasıyla uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Fiziki takip başlatan ekipler, şüphelilerin E. B. ile oğlu U.E.B.'nin, at arabasıyla sokak sokak gezip, satış yaptığını belirledi. Şüphelilerin yakalanması harekete geçen polis, torbacı baba ile oğlunu Seyhan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda at arabasıyla seyir halindeyken yakaladı.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

At arabasında arama yapan ekipler, sepet içerisinde 1 kilo 772 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerden E.B., ifadesinde, "Uyuşturucu maddeden haberim yoktu. Kimin koyduğunu bilmiyordum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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At arabasında uyuşturucu satan baba oğul tutuklandı
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