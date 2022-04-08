At bakıcısından doktora kurşun yağmuru

Denizli'ninAcıpayam ilçesinde Doktor Naim Ünsal, atları için seyis olarak tuttuğu Uzman Çavuş Musa A. tarafından cadde ortasında silahla vurularak öldürüldü. İddiaya göre Kadın Doğum Uzmanı Doktor Naim Ünsal, atlarına bakması için anlaştığı Uzman Çavuş Musa A.'ya borç olarak verdiği 15 bin lirayı geri istedi. İkili arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Musa A. belinde taşıdığı silahı çıkartarak Dr. Ünsal'a defalarca ateş açtı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa A. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Musa A'nın bir süre önce tehdit soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi.Dr. Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu. Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.