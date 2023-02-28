Ata işkence yapan kişiyi un çuvalı ele verdi

Adana'da kemerle ata defalarca vurduğu iddia edilen H.S.(19), at arabası üzerinde taşıdığı un çuvalından ulaşılarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" diyen H.S., 'hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
KAMERAYA KAYDEDİLDİ
Olay, 27 Şubat'ta Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasına un çuvalı taşıyan kişi, huysuzlanan ata elindeki kemer ile defalarca vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tepki çeken görüntülerin ardından Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.