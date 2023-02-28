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Giriş Tarihi: 28.2.2023 13:52 Son Güncelleme: 28.2.2023 14:29

Ata işkence yapan kişiyi un çuvalı ele verdi

Adana polisi, ata işkence yapan kişiyi at arabasının üzerindeki un çuvalından ulaşarak yakaladı. Gözaltına alınan kişi, ‘hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ata işkence yapan kişiyi un çuvalı ele verdi

Adana'da kemerle ata defalarca vurduğu iddia edilen H.S.(19), at arabası üzerinde taşıdığı un çuvalından ulaşılarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" diyen H.S., 'hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Olay, 27 Şubat'ta Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasına un çuvalı taşıyan kişi, huysuzlanan ata elindeki kemer ile defalarca vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tepki çeken görüntülerin ardından Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Görüntüleri inceleyen polis, at arabası üzerindeki un çuvallarının dağıtıldığı iş yerlerini belirleyip, şüphelinin H.S. olduğunu tespit etti. Polis, H.S.'yi Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde "Pişmanım" diyen H.S., 'hayvana acımasızca ve zalimce muamele etmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Ata işkence yapan kişiyi un çuvalı ele verdi
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