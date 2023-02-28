Ata işkence yapan kişiyi un çuvalı ele verdi

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Olay, 27 Şubat'ta Yamaçlı Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasına un çuvalı taşıyan kişi, huysuzlanan ata elindeki kemer ile defalarca vurdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Tepki çeken görüntülerin ardından Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.