Ata tohumları emin ellerde

DÜZCE Gençlik Merkezinde 3 yıl önce bir araya gelen gönüllü gençler, hazırlanan proje çerçevesinde köy ziyaretleri yaparak ata tohumları topladı. Özellikle yaşlıları ziyaret ederek "bir ekip bin biçilen" tohumlarla buluşan 20 genç, unutulmaya yüz tutmuş 130'dan fazla çeşit tohum topladı. Gençlerin tohumları kurdukları serada toprakla buluşturduğu projenin kapsamı bu yıl genişletildi. Gençlik ve Spor ile Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında ata tohumlarından oluşan fideler, huzurevi bahçesine ekilerek meyve verecek. Muharrem Sancaklı Huzurevi'ni ziyaret eden gençler, huzurevi sakinleriyle birlikte tohumları toprakla buluşturdu. AA