Ata yadigarı eserler antika pazarında

Antalya'da korunmaya değer ata yadigarlarının, mobilyadan kitaplara ve fotoğraflara, tarihe tanıklık etmiş objelerin meraklılarıyla buluştuğu antika günleri her ayın 2'nci pazar gününde Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan Dedeman Kapalı Pazar yerinde kuruluyor. 20 aydır aralıksız devam eden antika günleri her kesimden ilgi görüyor. Kurulan pazarda eski basım kitaplar, plaklar, pullar, fotoğraf makinaları, radyolar, daktilolar ve saatler stantları süslüyor. Antika Günleri'nde sanatsal ve tarihi anlamda koleksiyon değeri olmayan malzemelerin sergilenmesine izin verilmiyor.