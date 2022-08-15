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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Atadedeler örgütünün zehirli yüzük planı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Atadedeler örgütünün zehirli yüzük planı
Liderliğini sahte MİT kimliği kullanan Salice Fedakar'ın yaptığı, aralarında hâkim ve savcıların da bulunduğu "Atadedeler" suç örgütü tarafından dolandırıldığını öne süren M.A. örgütteki zehirli yüzük planını anlattı. Örgütte Türkiye Masası Atadedesi olduğu iddia edilen Semih Başaran hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 52 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede müşteki olarak ifade veren M.A., Başaran'ın zehirli yüzükler yaptırmak istediğini ve yakalanmaları halinde bunu içeceklerinin söylendiğini ifade etti. M.A., "Semih Başaran bu yapılanmaya girmemiz ve alacağımız eğitimden sonra başarılı olmamız halinde 4 milyon liranın ödeneceği, örgüt hiyerarşisi içerisindeki pozisyonumuza yani rütbemize göre de 30 bin lira ile 150 bin lira arasında bir aylık maaş verileceğini söyledi" diye konuştu.

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Atadedeler örgütünün zehirli yüzük planı
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