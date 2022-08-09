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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Atadedeler’e 5 bin 600 yıl ceza istendi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Atadedeler’e 5 bin 600 yıl ceza istendi
Kendılerıni "derin devletin ticari istihbarat ayağı"olarak tanımlayarak Atadedeler ismini verdikleri şebekenin üyeleri olan ve aralarında hâkim, savcı ve bürokratların da bulunduğu 43 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Eski hâkim Bahtiyar Çolak'ın 22 ülkenin 'Atadedesi' olduğu, örgüt içindeki görevinin ise CV onayları, haftalık toplantı raporlarının değerlendirilmesi, grup yazışmalarının gruplarda paylaşılması ve toplantılarda konuşmacı olduğu ortaya çıktı. Çolak'ın Whatsapp gruplarında, devlet büyüklerinin görüşmeleri hakkında konuştuğunu ve Katar ile İran masası hakkında planlama yaptığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu tespit edilen Pınar Taşçı kod adlı Salice Fedakar, Çolak, FETÖ'den ihraç edilen üsteğmen Ali Ekşi, eski savcı Hidayet Kaya ve diğer şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 2 bin 296 yıldan 5 bin 600 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Atadedeler’e 5 bin 600 yıl ceza istendi
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