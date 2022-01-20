Ataköy’de 10 gün arayla ikinci şüpheli doktor ölümü

İstanbulAtaköy'de 27 yaşındaki genç doktor Mehmet Can Kızıl'ın evinde ölü bulunmasından 10 gün sonra dün de Uzman Doktor Mehmet Emre Çakmaklı (33) evinde ölü bulundu. Özel bir hastanede çocuk doktoru olarak çalışan Mehmet Emre Çakmaklı 4 gün önce mesai sonrası Ataköy'deki evine gitti.
Ertesi gün aramalarına rağmen kendisinden haber alamayan arkadaşları polisten yardım istedi. Çilingir eşliğinde eve giren polis ekipleri Mehmet Emre Çakmaklı'nın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde doktorun vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmadı. Evde masa üzerinde alkol şişeleri ile bir miktar kimyasal madde bulunduğu öğrenildi.
Savcılık ölümü "şüpheli ölüm" olarak değerlendirirken Cinayet Büro Dedektifleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Evde bulunan kimyasal maddeler ile Mehmet Emre Çakmaklı'nın cep telefonu incelemeye alındı. Polis, doktorun şüpheli ölümündeki sır perdesini aralamak için eve gelen başka kimse olup olmadığını da araştırıyor.