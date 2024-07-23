Atandığı köye kalbinin temizliğini yansıttı

Adana Feke'deki Yerebakan Köyü'ne 3 yıl önce atanan imam Emrullah Ardo (30) köylülere örnek oluyor. Köyün her köşesinde izi bulunan genç imam, temizlik ve güzelleştirme çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşarak İslam'ın temizliğini ve güzel ahlakını duyurmaya çalışıyor. Ardo, bir gün köyün çeşmesini yıkıyor, bir gün köyün sokaklarını dip bucak temizliyor.Özellikle çocuk ve gençlerle de yakından ilgilenen genç imam, gençleri camiye çekmek için etkinlikler de düzenliyor. İmam Ardo, "İmamlık, topluma örnek olması gereken bir meslek. Her yaptığımız toplumu etkileyebiliyor.Ben de bu gücü güzellikten, temizlikten, güzel ahlaktan yana kullandım. Benim yaptıklarımı görerek köyün bir köşesini kendiliğinden temizleyen köy ahalisini gördükçe amacıma ulaştığımı anlıyorum. İslam'ı güzel anlatabilecek kişilerin sosyal medya aracıyla geniş kitlelere örnek olabileceğine inanıyorum. Ben de sosyal medyanın bu gücünü kullandım. 'Temizlik imandandır' hadis-i şerifini hareketlerimle anlatmak istedim" dedi.