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Giriş Tarihi: 25.1.2024 16:12 Son Güncelleme: 25.1.2024 16:12

Ataşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Ataşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Ataşehir son yılların yükselen ilçelerinden bir tanesidir. 2008 yılında ilçe statüsüne ulaşan Ataşehir’in komşuları arasında Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe bulunur. 419 bin kişinin ikamet ettiği Ataşehir’in ilçe olmasının ardından ilçede yaşayan vatandaşların hizmet alabilmesi için Ataşehir hangi adliyeye bağlı ve Ataşehir ilçesine hangi adliye bakıyor gibi konular da bir çözüme kavuşturulmuştur.

Ataşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Ataşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Ataşehir 17 mahalleden oluşup geniş bir yüz ölçümüne sahiptir. İstanbul'un Anadolu Yakası'nın en merkezi konumlarından birine sahip olan Ataşehir'de nüfus ve iş yoğunluğu nedeniyle oldukça yoğun bir Adliye kullanımı söz konusudur. Ataşehir'de yaşayan vatandaşların edinmesi gereken ilk bilgilerden birisi de Ataşehir hangi adliyeye bağlı ve Ataşehir ilçesine hangi adliye bakıyor gibi konular olmalıdır.

Ataşehir Hangi Adliyeye Bağlı?

Ataşehir, kendisiyle birlikte Anadolu Yakası'nda pek çok ilçenin de Adli yükümlülüklerini üstlenmiş olan Anadolu Adliyesi'ne bağlıdır. Anadolu Adliyesi son derece yoğun bir tempo ile çalışmaktadır. Anadolu Adliyesi'nin ilgilendiği ilçeler sırasıyla şu şekildedir: Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Üsküdar, Sultanbeyli

Ataşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?

Ataşehir İlçesinin hukuki işlemleri ile İstanbul Anadolu Adliyesi ilgilenmektedir. Anadolu Adliyesi son derece büyük bir yerleşime sahiptir. 8 ayrı bloktan oluşur ve 360.000 metre karelik bir alanı kaplar.

Adliye bünyesinde çok fazla hukuku çalışmaktadır. İstanbul Anadolu Adliyesi'nde çalışan hukukçuların ve görevlilerin sayısı aşağıda listelendiği gibidir.

  • 462 Hakim
  • 1 Cumhuriyet Başsavcısı
  • 17 Cumhuriyet Başsavcı Vekili
  • 275 Cumhuriyet Savcısı
  • 3835 Adli Personel
  • 336 Güvenlik Görevlisi
  • 308 Temizlik Personeli
  • 46 Teknik Personel
  • 67 Danışma Görevlisi

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Ataşehir Hangi Adliyeye Bağlı? Ataşehir İlçesine Hangi Adliye Bakıyor?
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