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Giriş Tarihi: 31.7.2023 11:28 Son Güncelleme: 31.7.2023 11:30

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinin dış cephesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Ataşehir’de 17 katlı iş merkezinde yangın

İstanbul'un Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası binanın alt katlarındaki yangın hemen söndürüldü.

Binanın dış cephesinin en üstünde kalan kısmındaki alevleri söndürme çalışması sürüyor.

Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde korkutan yangın! | Video

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Ataşehir'de 17 katlı iş merkezinde yangın
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