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Giriş Tarihi: 20.1.2022 03:49

Ataşehir'de 5 katlı binada yangın

DHA
Ataşehir’de 5 katlı binada yangın

Ataşehir'de 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangında bir kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alınırken binanın üst katlarındaki bazı kişiler kameralara el salladı

Yangın, saat 23.45 sıralarında Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Dumandan etkilenen bir bina sakini ambulansta tedavi altına alınırken binanın üst katlarındaki bazı kişiler kameralara el salladı.

Çıkan yangın sebebiyle binada hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Ataşehir'de 5 katlı binada yangın
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