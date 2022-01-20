Ataşehir’de 5 katlı binada yangın

Yangın, saat 23.45 sıralarında Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre daireden henüz belirlenemeyen bir sebeple dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar yerini kısa sürede alevlere bıraktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.