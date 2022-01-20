Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir'de 8 katlı binada yangın! Korkunç iddia: Hamile kadın son anda kurtarıldı...
Giriş Tarihi: 20.1.2022 16:11

Ataşehir'de 8 katlı binada yangın! Korkunç iddia: Hamile kadın son anda kurtarıldı...

Ataşehir’de 8 katlı binada yangın! Korkunç iddia: Hamile kadın son anda kurtarıldı...

Ataşehir'de  8 katlı binanın 2. katında çıkan yangında 1'i hamile 2 kişi dumandan etkilenirken, binadakiler yangın merdivenin kapısının kilitli olduğunu iddia etti.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki 8 katlı binanın 2. katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük korku ve panik yaşadı. Üst katlarda yaşayanlar binanın içini saran duman nedeniyle yangın merdivenlerinden inmeye çalıştı. Yangın merdiveninin kapının kilitli olduğu iddia edildi. Kapısı kırılan merdivenden çıkartılan hamile kadın ve 1 kişi ambulansa alındı. Dumandan etkilendikleri belirtilen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Sena Eroğlu, "Biz 6. kattaydık. Komşum hamileydi. Yangın merdiveninden inmeye çalıştık. Kapı kilitli çıktı. İtfaiye kapıyı kırıp, bizi çıkardı. Merdivende beklerken ister istemez dumandan etkilendi. Şu an daha iyiyiz" diye konuştu.

Mahsur kalanlara yardım eden Ekrem Atasaygın, "Yangın merdiveni kapalıydı. Üst kattan inenler çıkamadı. Hamile bir kadın vardı. 2. kattan çıkardık." diye konuştu.

Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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Ataşehir'de 8 katlı binada yangın! Korkunç iddia: Hamile kadın son anda kurtarıldı...
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