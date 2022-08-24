Ataşehir’de çöp kamyonu dehşeti: Arkasına bakmadan kaçtı!

Kazayla ilgili konuşan esnaf İsmet Sarı, "Burada Kadıköy ve Ataşehir belediyelerine ait çöp kamyonlarının toplandığı tesis var. Daha önce şikayetçi olduk. Çöp kamyonları çok hızlı geliyorlar. Dönülmez yollardan dönüyorlar. Kurallara uymuyorlar. Kendileri 'biz belediyeyiz istediğimizi yaparız' diye düşünüyorlar. Bu sefer olan motorcuya, kuryeye oluyor. Bizim kendi kuryemize de çarptılar. İki, üç gün önce yan komşu esnafımıza çarptılar. 'Dur' demesine rağmen çarptılar ve devam ettiler. Ezdi geçti motoru. Bazı trafik polisleri belediyeye ait diye onlara tolerans tanıyorlar, ceza kesmiyorlar. Başka firma olsa ceza yağdırırlardı. Belediyeye ait diye herkes bir adım geride duruyor. Olan bizim insanımıza oluyor. Bazen kurallara uymadıklarını kendileri de söylüyorlar. Vatandaşlar yolun karşısına geçerken korna çalıyorlar. Ayıptır" dedi.