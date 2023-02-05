Ataşehir’de dehşet: İETT şoförüne silah doğrulttu!

Olay, 29 Ocak Pazar günü saat 15.30 sıralarında Ataşehir D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası yaşandı. Otomobil sürücüsü daha sonra seyir halindeyken elindeki silahı İETT şoförüne doğrultarak etrafa tehdit ve hakaretler savurdu. O anlar otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.