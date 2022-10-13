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Giriş Tarihi: 13.10.2022 19:12 Son Güncelleme: 13.10.2022 19:14

Ataşehir'de doktorun hayatını kaybettiği dehşet anı kamerada

Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş babasına ait dükkanın önünde beklerken bir kamyonetin kaldırıma çıkarak duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Dehşete düşürenm kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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Ataşehir’de doktorun hayatını kaybettiği dehşet anı kamerada

Ataşehir'de sabah saatlerinde taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı.

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü ise yakalandı.

Ataşehir'de doktorun hayatını kaybettiği dehşet anı kamerada | Video

KAZA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan, doktorun hayatını kaybettiği dehşet kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, doktorun annesiyle birlikte kendilerine ait dükkanın önünde beklediği, bir kamyonetin hızla onların üzerine doğru geldiği, Yücebaş'ın annesinin dükkanın içine girdiği, doktor Yücebaş'ın ise dükkandan dışarı çıkan annesini ittiği görülüyor.

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Ataşehir'de doktorun hayatını kaybettiği dehşet anı kamerada
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