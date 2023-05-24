Ataşehir’de fırında patlama: 2 kişi yaralandı!

Olay saat 11.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yeni açıldığı belirtilen bir fırının deposunda pürmüz patladı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif şekilde yaralanan Mahmutcan Germe ile Hayrettin Erdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.