Ataşehir’de fırında patlama: 2 yaralı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan yeni açıldığı belirtilen bir fırında bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif şekilde yaralanan Mahmutcan Germe ile Hayrettin Erdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Patlama sebebiyle fırının camları kırıldı. İtfaiye ve doğalgaz ekipleri patlamanın sebebini belirlemek için fırında inceleme yaptı.

Polis patlamayla ilgili çalışma başlattı.