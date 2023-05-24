Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de fırında patlama: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 24.5.2023 12:32 Son Güncelleme: 24.5.2023 12:34

Ataşehir’de fırında patlama: 2 yaralı

Ataşehir’de yeni açıldığı belirtilen bir fırında bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İşyerinde küçük çaplı hasar oluşurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataşehir’de fırında patlama: 2 yaralı

Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi üzerinde bulunan yeni açıldığı belirtilen bir fırında bilinmeyen bir sebeple patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada hafif şekilde yaralanan Mahmutcan Germe ile Hayrettin Erdoğan, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Patlama sebebiyle fırının camları kırıldı. İtfaiye ve doğalgaz ekipleri patlamanın sebebini belirlemek için fırında inceleme yaptı.

Polis patlamayla ilgili çalışma başlattı.

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Ataşehir’de fırında patlama: 2 yaralı
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