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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:00 Son Güncelleme: 8.5.2022 10:06

Ataşehir'de gergin anlar: Kaçtığını görünce tekmelediler!

DHA
Ataşehir’de gergin anlar: Kaçtığını görünce tekmelediler!

İstanbul Ataşehir'de gergin anlar yaşandı... Kazaya karışan sürücü, olay yerinden uzaklaşmaya çalışınca otomobili tekmelerin hedefi oldu. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

Kazadan sonra kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobili tekmelediler | Video

Olay, dün gece Hatboyu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hızlı ilerlediği iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, ışıklarda bekleyen araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine diğer araçtakiler inerek sürücüyü durdurmaya çalıştı. Manevralar yaparak uzaklaşmak isteyen sürücünün otomobili çevreleyen 3 kişi camları yumruklarken, bir taraftan da tekme attı. Uzaklaşmaya çalışan otomobil durdurularak sürücü aşağı indirildi. Daha sonra olay yerine polis çağrıldı.
Yaşanan gerginlik ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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Ataşehir'de gergin anlar: Kaçtığını görünce tekmelediler!
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