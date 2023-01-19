Ataşehir’de hareketli anlar! Pusu kurup kurşun yağdırdılar

Olay, saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi, Tepelik Sokak ile Balin Sokak birleşiminde meydana geldi. İddiaya göre, Balin Sokak üzerinde ilerleyen otomobil, Tepelik Sokak girişine geldiği sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çok sayıda kurşun isabet eden otomobilin sürücüsü, geri manevra ile uzaklaşarak saldırıdan hem kendisini hem de otomobilde bulunanları kurtardı. Saldırı anında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.