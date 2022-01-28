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Giriş Tarihi: 28.1.2022 09:16 Son Güncelleme: 28.1.2022 09:40

Ataşehir'de hırsızlık kavgası: Yumruklar havada uçuştu

İHA
Ataşehir’de hırsızlık kavgası: Yumruklar havada uçuştu

Ataşehir'de bir şahıs, aynı araçta seyahat ettiği sırada kendisinin eşyalarını çaldığını iddia ettiği arkadaşıyla bir kafede buluştu. Taraflar, kafenin ortasında kavgaya tutuştu. Sandalye, masa ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini tamir eden genç, araçtaki arkadaşı tarafından soyuldu. 2 telefonu ve cüzdanı çalınmasıyla suçladığı arkadaşı ile bir kafede buluştu.

Ataşehir'de arkadaşların hırsızlık kavgasında yumruklar böyle havada uçuştu | Video

İşletme sahibi ise taraflar arasında arabuluculuk yapıyordu. Telefonları çalınan genç kafeye geldiğinde arkadaşına sarılıp masaya oturdu. Sol tarafında bulunan ve hırsızlıkla suçladığı arkadaşına ise tokat attı. Hırsızlıkla suçlanan kişinin ağabeyi de kafeye geldi. Hırsızlık gerekçesiyle başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Yumruklu, tekmeli kavga anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kafede ise maddi hasar oluştu. Öte yandan kavga eden gençlerin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kameraya yansıya görüntülerde arkadaşları tarafından soyulduğunu iddia eden genç, kafeye giriyor ve arkadaşına sarılıp masaya oturduğu sırada sol tarafında hırsızlıkla suçladığı arkadaşına ise tokat attığı görülüyor. Kafe sahibi ortalığı yatıştırmaya çalışsa da hırsızlıkla suçlanan gencin ağabeyi araya girince sözlü tartışma iyice kızışıyor ve kavgaya dönüşüyor.

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Ataşehir'de hırsızlık kavgası: Yumruklar havada uçuştu
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