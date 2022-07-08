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Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:56

Ataşehir'de iki İETT otobüsü çarpıştı

Ataşehir'de önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün ani fren yapan İETT otobüsüne, arkasından  gelen başka bir İETT otobüsü çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

DHA
Ataşehir’de iki İETT otobüsü çarpıştı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 VP 6066 plakalı E.B. yönetimindeki İETT otobüsü seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. O esnada arkadan gelen 34 JR 0036 plakalı N.T. yönetimindeki İETT otobüsü sürücüsü öndeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir yolcu hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine , polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan yolcuyu çevredeki hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören Zeynel Abidin Yılmaz, "Öndeki araç, durağa yanaşmak isterken aniden önüne köpek çıkıyor. Köpeğe çarpmamak için ani fren yapıyor. Arkadan otobüste duramayıp öndeki otobüse vuruyor. 1 yolcu hafif yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, durumu iyi" şeklinde konuştu.

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Ataşehir'de iki İETT otobüsü çarpıştı
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