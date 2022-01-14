Ataşehir’de ilginç olay: Kapıyı açık görünce...



Şemsettin Yücel, "Son ekmeği buraya verdim. İki kişi geliyor. Ben ekmekleri dolaba dizdikten sonra dışarıya çıkıyorum. Ondan sonra birisi arabaya biniyor. Öbürü de gözcülük yapıyor. Adamı yakalıyorum fakat sağ-sol yapıyor, geri ileri yapıyor. Benim dengemi bozuyor. Peşine koşuyorum. Bir müddet peşinde sürükleniyorum ama yakalayamıyorum. Ondan sonra yanındaki diğer hırsız olan da mahsustan bağırıyor 'Arabayı çalıyorlar, arabayı çalıyorlar.' Meğerse o da onun ekibindenmiş. Anlık bir mesele değil. Yirmi beş, otuz senedir esnaflık yapıyoruz ama böyle hiçbir olayla karşılaşmamıştık. İnşallah bulunur. Dua ediyoruz inşallah bulunması için." dedi.