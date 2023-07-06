Saldırıda Kaynar başından ve boynundan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri köpeğin sahibi olduğunu belirlediği A.A'yı gözaltına aldı. A.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video