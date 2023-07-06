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Giriş Tarihi: 6.7.2023 12:07 Son Güncelleme: 6.7.2023 12:20

Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi

İstanbul Ataşehir'de yolda yürüyen kadına saldırarak başından ve boynundan ağır yaralayan köpeğin sahibi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Ataşehir’de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi

Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sitesi'ndeki evine doğru yürüyen Aynur Kaynar'a cadde üzerindeki bir iş yeri sahibine ait olduğu öğrenilen kangal cinsi köpek saldırdı.

Saldırıda Kaynar başından ve boynundan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynar, ambulansla Bostancı'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri köpeğin sahibi olduğunu belirlediği A.A'yı gözaltına aldı. A.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi | Video

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Ataşehir'de kadına saldıran köpeğin sahibi adliyeye sevk edildi
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