Ataşehir’de kamyonet kaldırımda bekleyen doktora çarptı

Olay, İstanbul Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan taksiye çarptı.
Duramayan kamyonet daha sonra kaldırımda bekleyen Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Buğra Kaan Yücebaş'a ve Samet Şenelen'e çarptı ve işyerine girdi.
Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri cumhuriyet savcısı eşliğinde kaza yerinde uzun süre inceleme yaptı.
GERİYE 22 SAAT ÖNCE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF KALDI
Öte yandan Buğra Kaan Yücebaş'ın anne ve babasına ait olan işyerinin önünde beklerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken çocuklarının hayatını kaybettiğini gören anne ve babası sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç doktorun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç doktordan geriye 22 saat önce hastanede görev yaparken sosyal medya hesabından paylaştığı üzerinde "Alandayız" yazılı fotoğraf kaldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.