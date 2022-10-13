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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:17

Ataşehir’de kamyonet kaldırımda bekleyen doktora çarptı

Ataşehir’de taksiye çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet kaldırımda bekleyen Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş’a çarptı. Doktor Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Genç doktordan geriye 22 saat önce mesai arkadaşlarıyla sosyal medya hesabından paylaştığı üzerinde, “Alandayız” yazılı fotoğraf kaldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataşehir’de kamyonet kaldırımda bekleyen doktora çarptı

Olay, İstanbul Ataşehir Kayışdağı Caddesi üzerinde 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan taksiye çarptı.

Duramayan kamyonet daha sonra kaldırımda bekleyen Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Buğra Kaan Yücebaş'a ve Samet Şenelen'e çarptı ve işyerine girdi.

GENÇ DOKTOR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Buğra Kaan Yücebaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Samet Şenelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yeri inceleme ekipleri cumhuriyet savcısı eşliğinde kaza yerinde uzun süre inceleme yaptı.

GERİYE 22 SAAT ÖNCE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF KALDI

Öte yandan Buğra Kaan Yücebaş'ın anne ve babasına ait olan işyerinin önünde beklerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken çocuklarının hayatını kaybettiğini gören anne ve babası sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç doktorun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç doktordan geriye 22 saat önce hastanede görev yaparken sosyal medya hesabından paylaştığı üzerinde "Alandayız" yazılı fotoğraf kaldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Ataşehir’de kamyonet kaldırımda bekleyen doktora çarptı
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