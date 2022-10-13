Ataşehir’de kamyonet kaldırımda bekleyen doktora çarptı

GERİYE 22 SAAT ÖNCE PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF KALDI

Öte yandan Buğra Kaan Yücebaş'ın anne ve babasına ait olan işyerinin önünde beklerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı iddia edilirken çocuklarının hayatını kaybettiğini gören anne ve babası sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından genç doktorun cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Genç doktordan geriye 22 saat önce hastanede görev yaparken sosyal medya hesabından paylaştığı üzerinde "Alandayız" yazılı fotoğraf kaldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.