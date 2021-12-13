Ataşehir’de kaza: Malzeme yüklüyorduk bir ses geldi!

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonar ambulansla hastane kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Onur Tepeli "Kamyonete malzeme yüklüyorduk. Bir ses geldi. Motorcuya çarptıktan sonra kamyonete çarptı." diye konuştu.

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı zincirleme kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan kadın sürücü polis merkezine götürüldü.