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Giriş Tarihi: 8.8.2022 09:37 Son Güncelleme: 8.8.2022 10:23

Ataşehir'de korkunç kaza! Tamirhaneye gelen sürücü gaza basınca...

İstanbul Ataşehir’de emisyon ölçümü için tamirhaneye gelen sürücü, ölçüm sırasında gaza basınca çarptığı bir otomobille birlikte ikinci kattan boşluğa düştü. Kazada boynunun kırıldığı öğrenilen sürücü ağır yaralandı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataşehir’de korkunç kaza! Tamirhaneye gelen sürücü gaza basınca...

Kaza, İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi üzerinde 09.15 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen plakalı otomobil misyon ölçümü için cadde üzerinde bulunan tamirhaneye geldi. Emisyon ölçümü sırasında sürücünün gaza basmasıyla otomobil hareket etti.

Başka bir otomobile çarpan otomobil, ikinci kattan aşağıya düştü. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BOYNU KIRILDI KALBİ DURDU

Otomobilde sıkışan sürücü kısa sürede kurtarılarak çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Boynunun kırıldığı ve kalbinin durduğu belirtilen sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri tamirhanede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Ataşehir'de korkunç kaza! Tamirhaneye gelen sürücü gaza basınca...
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