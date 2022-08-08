Ataşehir’de korkunç kaza! Tamirhaneye gelen sürücü gaza basınca...

Kaza, İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi Fehmi Tokay Caddesi üzerinde 09.15 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen plakalı otomobil misyon ölçümü için cadde üzerinde bulunan tamirhaneye geldi. Emisyon ölçümü sırasında sürücünün gaza basmasıyla otomobil hareket etti.
BOYNU KIRILDI KALBİ DURDU
Otomobilde sıkışan sürücü kısa sürede kurtarılarak çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.
Boynunun kırıldığı ve kalbinin durduğu belirtilen sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri tamirhanede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.