Ataşehir’de korkunç kaza! Tamirhaneye gelen sürücü gaza basınca...

Boynunun kırıldığı ve kalbinin durduğu belirtilen sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri tamirhanede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.