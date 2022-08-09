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Giriş Tarihi: 9.8.2022 09:40 Son Güncelleme: 9.8.2022 09:43

Ataşehir'de korkunç olay: Motosikletliyi bacağından vurdu!

İstanbul Ataşehir'de otomobil sürücüsü Erol Güzel, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Celalettin Köse'yi silahla bacağından yaralayarak kaçtı. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Ataşehir’de korkunç olay: Motosikletliyi bacağından vurdu!

Olay, 2 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü Erol Güzel ile motosiklet sürücüsü Celalettin Köse arasında trafikte bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Köse, telefonla görüştüğü arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre tartıştıktan sonra olay yerinden ayrılan Erol Güzel, silahını alarak yeniden geldi. Güzel, tartıştığı Köse'yi silahla bacağından yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ayağından yaralanan Köse kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis olayı gerçekleştiren Güzel'i yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Ataşehir'de korkunç olay: Motosikletliyi bacağından vurdu!
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