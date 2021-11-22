Ataşehir’de maganda dehşeti: Tüneli kapattılar! İşte o anlar

SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI



Kısa sürede yakalanan sürücü Cemal Yakup S. 'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-DRİFT' maddesi uyarınca 6.700 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsünün sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı.