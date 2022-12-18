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Giriş Tarihi: 18.12.2022 06:09

Ataşehir'de otomobil bariyerlere girdi: 1 yaralı

Ataşehir, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yunus A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Ataşehir’de otomobil bariyerlere girdi: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu'nda Ataşehir mevkisi Sabiha Gökçen Havalimanı yol ayrımında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen Yunus A. yönetimindeki 34 DPZ 508 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayırımındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Yunus A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yunus A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Ataşehir'de otomobil bariyerlere girdi: 1 yaralı
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