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Giriş Tarihi: 16.11.2022 02:44

Ataşehir’de park kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 6 yaralı

Ataşehir’de iddiaya göre park nedeniyle komşularıyla tartışan anne ve babasının bıçaklandığını öğrenen polis memuru beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı. Olayda 1’i ağır 6 kişi yaralandı

DHA
Ataşehir’de park kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 6 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli istirahatli polis memuru, anne ve babasının yaşadığı eve ziyarete geldi. Akşam saatlerinde polis memurunun anne ve babası park nedeniyle komşularıyla kavga etmeye başladı.

Taraflardan biri polis memurunun anne ve babasını bıçakla yaraladı. Yaşananları öğrenen polis memuru, aşağı inip beylik tabancasıyla etrafa ateş etmeye başladı.

Olayda polis memurunun erkek kardeşi ve babası dahil olmak üzere 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İstirahatli polis memuru gözaltına alındı.

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Ataşehir’de park kavgası kanlı bitti: 1’i ağır 6 yaralı
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