Ataşehir’de silah imalathanesine baskın!

CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ…

A.S.M.'nin adresinde ve kaldığı otel odasındaki aramalarda; üç adet ruhsatsız tabanca, 14 adet kuru sıkı tabanca, 35 boş şarjör, yedi adet namlu kısmı kesilmiş birleştirmeye hazır kuru sıkı kabzesi, 10 adet yiv ve seti bulunan namlu, yedi adet sürgü, yedi adet kesilmiş kuru sıkı namlusu, 92 adet mermi, iki adet susturucu aparatı, bir havalı tüfek, 16 adet icra mili, 25 adet sabitleyici pim, 69 adet icra yayı, 53 adet şarjör alt kapağı, baskı makinesi, kuru sıkı tabanca yapımında kullanılan tezgah, bir adet parçalanmış telefon, 4,5 gram uyuşturucu madde ve 29 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. "Yasa Dışı Silah Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen A.S.M. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.