Ataşehir’de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Olay 22.00 sularında Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre motosikletle sokağa gelen bir kişi dükkana doğru silahla ateş etti. Olay sonucu Baran S. kişi yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili konuşan Levent Al, "Oturuyorduk. Ondan sonra bir tane kasklı motorcu geldi buraya. Plakası yoktu. Geldi berber dükkanının önünde durdu. Kuaförün müşterisine bir el ateş açtı. Sonra arkasına bakmadan baktı gitti" dedi.