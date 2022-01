Ataşehir’de taksimetre güncelleme kuyruğu havadan görüntülendi!

"3 BİNE YAKIN TAKSİCİ VAR. HEPİMİZ MAĞDURUZ"

Dün 3 buçuk saat beklediğini söyleyen başka bir sürücü ise, "Beklediğimiz halde sistem gitti dediler. Geri çıktık sıradan. Bugün gece saat 01.00'de geldik. Şu an saat 13.00, 12 saattir bekliyoruz ve hala sıranın ortasındayız. Sistem yok diyorlar. Ama rezillik diz boyu. Tam 12 saattir, dünle beraber 15 buçuk saattir beklemedeyiz. Burada görün, 3 bine yakın taksici var. Hepimiz mağduruz. Şu an bir akşam 20.00 bitecek dediler, bir 12 buçukta bitecek dediler. Şimdi de akşam 17.00'de paydos ediyoruz diyorlar. Yani bu kadar taksici 12- 13 saatten fazla bekleyenler de var. Akşam 17.00'den sonra beklemeyecekler. Durum onu gösteriyor. Evinize gidin diyecekler. Ya bu mağduriyet ne olacak? Arabalar 12 saatten fazla yatıyor. 12 saatten fazla yatan arabanın mağduriyetini kim karşılayacak? Ve bizim hadi her şeyi geçtik. Biz yağmurda bekledik" şeklinde konuştu.