Ataşehir’de terzi park sebebiyle tartıştığı apartman yöneticisini öldürdü

İstanbul Ataşehir'de Eyüp Demirtaş, park meselesi sebebiyle yöneticisi olduğu binanın giriş katında terzi olan Sadık U. tarafından kaldırımda 3 kurşunla öldürüldü. Olay, İstanbul Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi. 60 yaşındaki Eyüp Demirtaş, cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yöneticiydi. Sadık U. ise apartmanın girişinde terzilik yapıyordu. Demirtaş, aracını sürekli olarak apartmanın girişine park ediyordu. Bu sebeple Eyüp Demirtaş ile Sadık U. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında işyerinden tabanca alan Sadık U. Eyüp Demirtaş'ı kaldırımda 3 kurşunla yaraladı.

HASTANEDE ÖLDÜ ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacaklarından, kasık ve baş kısmından yaralanan Demirtaş'ı çevrede bulunan özel bir hastaneye götürdü. Ancak Demirtaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine güvenlik şeridi çekilirken olay yeri inceleme ekipleri de çevrede inceleme yaparak delil topladı. Polisin cinayetle ilgili çalışması sürüyor.