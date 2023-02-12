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Giriş Tarihi: 12.2.2023 03:25

Ataşehir'de yakıtı bittiği için duran otomobile iki araç çarptı: 4 yaralı

Ataşehir TEM bağlantı yolunda seyir halindeyken yakıtı biten otomobil yol ortasında durdu. Bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil ile servis minibüsü duran otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

DHA
Ataşehir’de yakıtı bittiği için duran otomobile iki araç çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamlıca bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakalı otomobil seyir halindeyken yakıtı bittiği için aniden durdu. Bu sırada arkadan gelen servis minibüsü ile plakalı otomobil aniden duran otomobile çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan toplam 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

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Ataşehir'de yakıtı bittiği için duran otomobile iki araç çarptı: 4 yaralı
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