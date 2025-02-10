Ataşehir’de yangında engelli kadın hayatını kaybetti

İstanbul Ataşehir Yenisahra Mahallesinde 4 katlı bir binada çıkan yangında yabancı uyruklu ve engelli olduğu belirtilen 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın, sabah 09.30 sıralarında Ataşehir Yenisahra Mahallesi Akyıldız Sokak üzerinde bulunan 4 karlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

49 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairede yapılan incelemede 49 yaşındaki Özbrkistan uyruklu Bahar Koçkarova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bahar Koçkaroca'nın vücudunda yanıklar oluşturdu belirtildi. Kadının engelli olduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında cenaze otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kadının olduğu oğlunu ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.