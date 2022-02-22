Ataşehir’de yaşlı kadının yaşadığı gecekondu alev alev yandı

Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşlı bir kadının yaşadığı tek katlı gecekondu çıkan yangında alev alev yandı.
Yangın, 04.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3092'nci Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ,itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda tek başına yaşayan yanlı kadın vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
GECEKONDU KULLANILMAZ HALE GELDİ
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışması sonucunda söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılmaz hale geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.