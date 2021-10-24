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Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:17 Son Güncelleme: 24.10.2021 10:17

Ataşehir'de zehir baskını!

DHA
Ataşehir’de zehir baskını!

İstanbul Ataşehir'de hareketli anlar yaşandı. Uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda
S.A. ve Z.G.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri çalışmalarının devamında şüphelilerin Ataşehir'deki ikametleri ile Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde kullandıkları bir müştemilatta arama yaptı.

Aramalarda 974,5 gram esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen 6 kilogram kimyasal madde, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler S.A. ve Z.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ataşehir'de zehir baskını!
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