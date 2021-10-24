Ataşehir’de zehir baskını!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 kişinin araçla uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda

S.A. ve Z.G.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri çalışmalarının devamında şüphelilerin Ataşehir'deki ikametleri ile Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde kullandıkları bir müştemilatta arama yaptı.