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Giriş Tarihi: 19.8.2024 10:27 Son Güncelleme: 19.8.2024 10:46

Atatürk Barajı Gölü'ne düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa’nın Bozova’ilçesinde, Atatürk Barajı Gölü'ne düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Atatürk Barajı Gölü’ne düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bulunan Çatak Mahallesindeki Atatürk Barajı Gölü'nde olay meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Suriye uyruklu F.M. dengesini kaybederek Atatürk Barajı Gölü'ne düştü. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipler küçük çocuğu sudan çıkararak sağlık birimlerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozova Devlet Hastanesine sevk etti. Hastanede yapılan tüm müdahalesine rağmen 5 yaşındaki F. M. kurtarılamadı. F. M. cenazesi otopsisi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Atatürk Barajı Gölü'ne düşen 5 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi.
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