Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 2.7.2023 23:47 Son Güncelleme: 3.7.2023 00:17

Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, Atatürk büstüne çıkıp ayak ayak üstüne atarak poz veren ve fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla tepkilere neden olan Suriyeli M.E. (13), polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın en işlek yerlerinden olan Topçu Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne akşam saatlerinde çıkan ve ayak ayak üstüne atarak poz veren çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması tepkilere yol açtı. Şanlıurfa Valiliği, kentte bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği yönünde açıklamada bulunarak, Atatürk büstüne çıkan Suriye uyruklu M.E.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "02 Temmuz 2023 tarihinde bir haber ajansından ve bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Suriyeli gençten haddini aşan eylem: Ata'ya saygısızlık' başlıklı haber uyarınca aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Olayın şüphelisi Suriye uyruklu M.E. (13) güvenlik güçlerimizce yakalanmış olup, gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Konu, tüm birimlerimizce hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir. İlimizde bu ve benzeri provokatif eylemlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir."

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Şanlıurfa Valiliği: Atatürk heykelinin üzerine çıkan şüpheli gözaltına alındı
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