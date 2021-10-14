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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler

Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler
ALMANYA'DA yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in karşıladığı Türeci ve Şahin, anı defterine, "Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı. 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz" yazdı.
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Atatürk Evi’ni ziyaret ettiler
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