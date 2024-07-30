Atatürk tartışmasında bir kişi ölmüştü! Tartışmanın canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı



Mustafa Günel

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa Günel tutuklanırken, İsak Yiğit'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Mersin'e gönderildi.