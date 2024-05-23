Atatürk Üniversitesi öğrencisi Turgut’tan gururlandıran başarı

Heyecanını ve mutluluğunu dile getiren Sedat Turgut, "Filmimde, insan ruhunu derinden etkileyen depresyonu ele almayı amaçladım. Bu noktada hem kamera önünde hem kamera arkasında bulunarak tek başıma insanın bu doğal sürecini perdeye aktarmak istedim. Filmimin festivalde gösterilerek daha fazla seyirciye ulaşacak olması beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Okulda kendisine sinema sevgisini aşılayan hocalarını unutmayan Sedat Turgut, "Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Çiğdem ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ün'e desteklerinden ve öğretilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.