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Giriş Tarihi: 23.5.2024 23:54 Son Güncelleme: 24.5.2024 00:31

Atatürk Üniversitesi öğrencisi Turgut’tan gururlandıran başarı

Yönetmenliğini Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Sedat Turgut’un yaptığı, "Frame" isimli deneysel kısa film, İngiltere’nin Londra şehrinde gerçekleşecek olan Lift-Off Global Network film festivalinde gösterim seçkisi kazandı.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Turgut’tan gururlandıran başarı

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, her sene yaptıkları projeler ile ödüllere doymuyor. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Sedat Turgut, yaptığı kısa film ile büyük bir başarıya imza attı. Dördüncü sınıfta öğrenim gören Sedat Turgut, yönetmenliğini ve yapımını kendi üstlendiği "Frame" isimli deneysel kısa film İngiltere'nin Londra şehrinde gerçekleşecek olan Lift-Off Global Network film festivali kapsamında izleyici ile buluşacak.

Heyecanını ve mutluluğunu dile getiren Sedat Turgut, "Filmimde, insan ruhunu derinden etkileyen depresyonu ele almayı amaçladım. Bu noktada hem kamera önünde hem kamera arkasında bulunarak tek başıma insanın bu doğal sürecini perdeye aktarmak istedim. Filmimin festivalde gösterilerek daha fazla seyirciye ulaşacak olması beni heyecanlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Okulda kendisine sinema sevgisini aşılayan hocalarını unutmayan Sedat Turgut, "Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan Çiğdem ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ün'e desteklerinden ve öğretilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Atatürk Üniversitesi öğrencisi Turgut’tan gururlandıran başarı
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